José Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli ed attuale osservatore dello Sporting Clube de Portugal è intervenuto a nel corso di CalcioNapoli24 Live: "Se ho parlato con Rui Patricio? No (ride, ndr), non ho ancora parlato con lui. Ho parlato con alcuni giornalisti dopo aver letto le notizie di mercato. Lo conosco benissimo ed è un portiere straordinario e un campione europeo. Bravo con i piedi e nella porta, è cresciuto davvero tanto. Non penso che lo Sporting abbia voglia di venderlo, anche a lui piace tantissimo il club. Ha avuto qualche settimana fa il secondo figlio e sta bene in Portogallo. Non ho segnale che abbia voglia di andare via, ma non si sa mai...Potrebbe anche accettare una sfida diversa. Gli direi di andare subito al Napoli se dovesse venire da me a chiedere informazioni. Io dico sempre che il calcio è bello ma giocare al Napoli è un'altra cosa".