Napoli-Juventus non si ferma al terreno di gioco. Secondo Tuttosport, la società bianconerà vorrebbe strappare Faouzi Ghoulam al Napoli : "La Juventus lo considera il perfetto erede di Alex Sandro, l’algerino ha appena rinnovato con una clausola rescissoria (circa 40 milioni) valida soltanto per l’estero proprio per evitare un altro caso Higuain. Un tentativo, comunque, Marotta e Paratici lo faranno con il club partenopeo - anche come azione destabilizzante ipotizza qualcuno... - poi starà a De Laurentiis decidere il destino del terzino che, nonostante il rinnovo, potrebbe non restare a Napoli"