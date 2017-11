L'Atletico Madrid vuole Dries Mertens. Questa l'indiscrezione del quotidiano spagnolo AS che sottolinea come sul calciatore del Napoli sia seguito anche da Manchester United, Bayern e Barcellona. Il quotidiano scrive che la squadra di Simeone ha alcuni elementi dal futuro incerto come Carrasco, Griezmann, Gameiro, Vietto e Torres. Per questa ragione il club spagnolo vorrebbe prendere Mertens pagando una cifra vicina ai 30 milioni.