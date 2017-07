Come scrive oggi Il Mattino, per il ruolo di alternativa a Reina è ancora caccia aperta in casa Napoli. Tra i nomi è rispuntato il tedesco Leno del Bayer Leverkusen, operazione però difficile e non solo per la valutazione economica (20 milioni di euro). Difficile è anche la pista Neto. Un nome nuovo poteva essere invece quello di Gatito Fernandez, del Botafogo, ma la pista non è decollata.

Resta viva l'ipotesi Karnezis, dell’Udinese. Si blocca invece il discorso con Meret, troppo alta la valutazione e troppi dubbi desta la sua inesperienza.