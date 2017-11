Un altro maledetto crociato, un nuovo problema da risolvere. Il Napoli ha iniziato già dalla tarda notte a confrontarsi sulle soluzioni per sostituire Faouzi Ghoulam, infortunato al ginocchio e con tempi di recupero molto lunghi, dai 4 ai 5 mesi complessivi. Un'assenza pesante nell'economia del gioco di Sarri, ecco perché trovare un'alternativa sul mercato non sarà facile: il ds Giuntoli con De Laurentiis e l'allenatore ha già deciso di non orientarsi su terzini svincolati, si aspetterà gennaio per poter fare un investimento.



TRA AFFARI SALTATI E SARRI - Tutti i terzini polivalenti trattati dal Napoli in questi mesi e in queste finestre di mercato hanno già trovato una sistemazione. Vale per Toljan, seguito a lungo e poi finito al Borussia Dortmund che adesso di certo non lo libera; anche lo stesso Danilo D'Ambrosio è un pallino della dirigenza ed è già stato trattato, ma l'Inter non se ne priverà. Troppo oneroso invece Matteo Darmian, cco perché i radar del Napoli adesso andranno a fari spenti e verosimilmente su profili stranieri, per una pedina non troppo costosa da affiancare a Mario Rui. Sì, l'investimento importante dell'ultima estate è proprio il portoghese che De Laurentiis vuole vedere in campo; dovrà entrare in condizione, ma intanto l'alternativa di ruolo è presente. La scelta è stata chiara al punto di vendere Strinic, volenteroso di andare a giocare dopo anni in panchina; ma il vero problema di un nuovo acquisto è che Sarri impiega tempo prima di inserirli definitivamente, ci sono i suoi schemi da assimilare, per questo servirà una scelta ben ponderata. "Sostituire Ghoulam sarà difficilissimo", parola proprio di Maurizio Sarri. La ricerca è già iniziata...