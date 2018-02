Il Napoli non si ferma più, vince a Cagliari la decima partita consecutiva in Serie A e si porta momentaneamente a quattro punti di vantaggio sulla Juventus in testa alla classifica. Dopo una prima mezzora combattuta, con i sardi che provano a creare qualche pericolo a Reina con Han e l'ex Pavoletti, gli uomini di Maurizio Sarri riescono a sbloccare la gara: palla recuperata e discesa di Allan sulla fascia destra, palla al centro per Callejon, che con un bel diagonale batte Cragno. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio, sempre dalla fascia destra: Hysaj - che parte in posizione dubbia - crossa per Mertens, che in scivolata realizza il suo 20esimo gol in stagione per lo 0-2.



Nella ripresa il Napoli controlla la gara e trova lo 0-3: scambio Insigne-Hamsik al limite dell'area, col capitano azzurro che con un bel sinistro di prima intenzione firma il 99esimo gol in Serie A. Nel finale gioia anche per Insigne, che realizza il poker su rigore concesso da Giacomelli per un tocco di mano di Castan in area, e Mario Rui, con una bella punizione. Finisce così, il Napoli torna da Cagliari con una manita per il secondo anno consecutivo e prova la mini fuga sulla Juve, aspettando il recupero contro l'Atalanta.