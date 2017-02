José Maria Callejon racconta all'Uefa di essere sospeso tra due sentimenti, in vista dell'imminente esperienza negli ottavi di finale di Champions con il Napoli, con il primo atto mercoledì contro il Real Madrid: 'Sì, sentimenti contrastanti'.



SI E NO - Da un lato la gioia di ritrovare la sua ex squadra, mai dimenticata, e dall'altro il rispetto di affrontare i dominatori d'Europa: "Tornare al Bernabéu sarà speciale perché lo considero la mia casa e sarò sempre grato al Real Madrid, la squadra che mi ha trasformato nell'uomo e nel calciatore che sono adesso. Sarà emozionante anche perché ci saranno tante persone della mia famiglia e tanti amici sugli spalti, ma soprattutto perché voglio fare del mio meglio per difendere i colori della mia squadra attuale, il Napoli. Dovremo giocare con personalità e determinazione e non dimenticarci che c'è anche una gara di ritorno. Serve fiducia, possiamo fare bene. Ci stiamo preparando al meglio perchè vogliamo ottenere qualcosa di grande, ma sappiamo che non sarà facile contro i campioni in carica". Che lui avrebbe evitato. "Si, avrei preferito non incontrarli così presto perché sono i campioni in carica. Per loro la Champions è un’ossessione, e non è un caso che l’abbiano vinta undici volte".



I DUE RONALDO - Poi, l'incoronazione: "Per me Cristiano Ronaldo è il migliore giocatore del mondo, il più completo. Da piccolo, quando ero nella cantera del Real, il mio idolo era Figo, anche perché giocava nel mio stesso ruolo. Poi è arrivato Ronaldo il brasiliano e guardavamo tutti lui. Sempre".