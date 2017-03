Grande carica e tanti sorrisi: comincia così la rifinitura del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno verso il Real. Gli azzurri, che domani sfideranno i Galacticos nel ritorno degli ottavi di Champions al San Paolo, sono al completo. Sarri è intenzionato a rilanciare il tridente leggero con Mertens falso nueve, e valuta chi proporre a centrocampo dal primo minuto: ballottaggi Rog-Zielinski e Jorginho-Diawara.



NIENTE RITIRO - Questa sera il Napoli non farà il ritiro: il tecnico Sarri, come spesso faceva Benitez, ha deciso di lasciare la serata libera ai calciatori. L'appuntamento è fissato per domani a colazione: il Real si prepara anche così, con un po' di relax in vista della grande battaglia.