Andrea Carnevale è stato uno dei protagonisti più importanti nella storica rimonta del Napoli nei quarti di finale di Coppa Uefa nel 1989 ai danni della Juventus. L'autore del gol del momentaneo 2-0, che valse i tempi supplementari in cui Renica decise il passaggio del turno per gli azzurri, dice la sua a La Gazzetta dello Sport in ricordo di quel momento e in vista del ritorno di Coppa Italia: "Fu un’emozione indescrivibile, maggiore di quella provata in finale a Stoccarda. In Germania alzammo il trofeo, ma rimontare due reti alla Juve pareva fantascienza: e invece...Consigli a Sarri? Attaccare sempre, a costo di rischiare qualcosa".



Sulle soluzione tattiche aggiunge: "Mertens dà maggiori garanzie di Milik perché è diventato un attaccante vero. Mi sembrano perfetti i sincronismi del tridente del Napoli quando c’è lui in campo. Spostarlo più avanti si è rivelata una grande intuizione". Sull'accoglienza a Gonzalo Higuain, infine: "Se mi aspettavo i tanti fischi ad Higuain? Sinceramente no, o almeno non pensavo che i fischi fossero così forti. Dalla tv mi è parso amareggiato e lo comprendo perché lui al Napoli ha dato tanto. Le scelte professionali non andrebbero giudicate ma immagino la rabbia del pubblico del San Paolo che voleva prendersi una rivincita".