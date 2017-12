Come scrive l'edizione odierna del quotidiano di Napoli "Il Mattino", da Londra anticipano l’offerta che il Chelsea potrebbe arrivare a formulare in estate per arrivare al difensore azzurro Kalidou Koulibaly: 50 milioni. In anticipo pure la risposta del club di De Laurentiis, che per ora resta la seguente: niente da fare.