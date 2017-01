Vlad Chiriches ha svolto l'intera seduta pomeridiana di allenamento del Napoli, andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno. Il difensore romeno, assente sin dalla partita del 7 gennaio con la Samp, si candida a rientrare sin da domenica con il Palermo al San Paolo dopo aver saltato Pescara e Milan in campionato, e Spezia e Fiorentina in Coppa Italia. Ancora lavoro differenziato, invece, per Tonelli e Strinic. Ha lavorato a parte anche Gabbiadini, ma soltanto a scopo precauzionale considerando la trattativa per la sua cessione con il Southampton. Parallelamente, continua a crescere la condizione di Milik: l'attaccante polacco, fuori causa da ottobre, va verso la prima convocazione dopo tanti mesi.