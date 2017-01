Faouzi Ghoulam è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa con l'Algeria. Il mancino azzurro è apparse in buone condizioni e già domenica al San Paolo con il Palermo dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Anche perché, oggi, Strinc ha lavorato a parte dopo un controllo strumentale che non ha evidenziato particolari problematiche (affaticamento). Controlli e lavoro a parte anche per Tonelli, che dunque dopo aver saltato la Fiorentina è in dubbio anche per il Palermo. Parallelamente, però, Chiriches va verso il rientro: il romeno, fuori causa sin dal 7 gennaio con la Samp, ha svolto metà allenamento con il gruppo.