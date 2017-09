Vlad Chiriches ha rimediato col Bologna una lieve lussazione alla spalla sinistra. Lo staff sanitario del Napoli ha provveduto domenica negli spogliatoi ai primi trattamenti e il rumeno potrebbe essere a disposizione già domenica per il derby con il Benevento.



Come riferisce, però, l'edizione napoletana de La Repubblica: "Il problema alla spalla persiste: la recidiva di domenica non va sottovalutata e quindi non è escluso un intervento chirurgico per risolvere definitivamente l’emergenza. I tempi di recupero sarebbero di circa due mesi e mezzo, quindi bisogna valutare bene quando effettuare l’operazione che potrebbe essere rinviata pure a dicembre. Molto dipenderà ovviamente dalle sensazioni di Chiriches che sta avendo continuità in questo periodo".