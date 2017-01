In casa Napoli impazza il caso Giaccherini, deluso dal mancato impiego in Coppa Italia e pronto a lasciare la squadra, come ha detto oggi il suo manager, Furio Valcareggi, e intanto il club azzurro non perde d'occhio Amato Ciciretti. Il ventitrenne esterno d'attacco del Benevento, seguito anche dal Genoa, potrebbe rappresentare un'alternativa immediata nel caso di addio di Giaccherini, o magari un investimento in chiave futura.