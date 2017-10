Il Corriere dello Sport svela le possibili novità di formazione per il Manchester City per la sfida di domani contro il Napoli: "Agüero centravanti significa ballottaggi negli altri ruoli avanzati dello scacchiere di Guardiola. Sulle fasce vi saranno due tra Sterling, Sane, Gabriel Jesus e Bernardo Silva, con i primi due favoriti. Intoccabili David Silva e Kevin De Bruyne in cabina di regia, così come Fernandinho a protezione della difesa e nel ruolo di "play basso". Dietro, vista l'indisponibilità dei lungodegenti Benjamin Mendy e Vincent Kompany i giochi sono presto fatti. Walker a destra, Delph a sinistra e la coppia Stones-Otamendi davanti al solito Ederson".