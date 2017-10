Secondo quanto scrive il Daily Mail ai tifosi del Manchester City ospiti al San Paolo sarà vietato indossare cinture. La decisione è stata presa dalle autorità di polizia dopo che nella gara d'andata alcuni tifosi azzurri avrebbero aggredito quelli inglesi proprio servendosi delle proprie cinte. Il segretario generale del City Kevin Parker ha espresso il suo disappunto: "E' pazzesco. I tifosi del Napoli hanno usato contro i nostri le proprie cinture come armi per colpirci. Vorrei capire perchè adesso viene vietato ai nostri tifosi. Inoltre ci sono state proibite anche altre cose all'interno dello stadio. Visto questo divieto assurdo, i nostri tifosi dovranno probabilmente mangiare e bere di più per non farsi cascare i pantaloni..."