Andrea Conti, obiettivo del mercato del Napoli per la sessione estiva, è rimasto in città anche dopo la vittoria di sabato al San Paolo. L'esterno destro dell'Atalanta, 21 anni, osservato con particolare attenzione dal club azzurro già da un po', ha trascorso un paio di giorni in città insieme con Grassi, di proprietà del Napoli ma in prestito all'Atalanta, e con l'altro collega Paloschi. Che stia studiando da futuro napoletano? Il suo manager, il medesimo di Hysaj, ha sempre ammesso l'interesse del Napoli, precisando però che è complesso avere due giocatori della propria scuderia che condividono lo stesso ruolo nella stessa squadra.