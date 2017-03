Arkadiusz Milik ritorna in Nazionale dopo la lunga assenza per il grave infortunio rimediato proprio con la Polonia a ottobre, in occasione della gara valida per le qualificazioni mondiali con la Danimarca. L'attaccante del Napoli è stato convocato insieme con il collega Zielinski. In attesa delle altre liste, tipo Italia e Spagna, convocati anche altri sei azzurri: Hamsik, Koulibaly, Mertens, Rog, Maksimovic e Chiriches.