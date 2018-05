Dopo l'incontro con la dirigenza del Chelsea, secondo il Daily Mail, Maurizio Sarri rappresenta l'unico profilo per il post-Conte. I Blues hanno abbandonato la pista Luis Enrique e anche l'idea Max Allegri non sembra convincere. Maurizio Sarri al termine della stagione incontrerà Aurelio De Laurentiis per discutere di un eventuale rinnovo. L'offerta del presidente partenopeo (3 milioni +1 di bonus) potrebbe però non bastare per trattenere lo stesso Sarri, allettato da un'esperienza importante all'estero. In caso di divorzio dall'ex Empoli, sarebbero tre i nomi in pole position per sostituirlo. Il Napoli punta ad un importante profilo internazionale ed attualmente la rosa sarebbe ridotta a soli tre nomi: Antonio Conte, Rafa Benitez e Carlo Ancelotti.