Nella serata di mercoledì, Pepe Reina ha salutato i suoi compagni. Quelli che tra tre settimane diventeranno ex compagni, rivali, prossimi avversari, quando al posto della maglia del Napoli indosserà quella del Milan. Serata piena di commozione, con il messaggio direttamente dalla Cina dell'ex capitano Paolo Cannavaro, con il video dei suoi connazionali Piqué, Ramos, Iniesta e Torres, con la lettera della moglie Yolanda. E poi, alla fine, le sue parole. Mai banali.



CONTRO DELA - La Gazzetta dello Sport, oltre a raccontare la serata, pubblica le parole del portiere del Napoli: "Quello del Napoli sarà ogni volta il primo risultato che chiederò perché questa città mi è entrata dentro. Sarei rimasto qui per sempre, senza di lui". E lui è Aurelio De Laurentiis, mai nominato nel suo discorso, con il quale i rapporti si sono incrinati la scorsa estate, dopo una battuta infelice del presidente campano ("Va controllato questo ragazzo"), con reazione stizzita della moglie Yolanda. C'era sul tavolo il rinnovo, che non è poi arrivato, tanto da arrivare alla naturale scadenza. Napoli nel cuore, il Milan nel futuro: De Laurentiis non è in nessuno dei due.