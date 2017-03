David Lopez, centrocampista catalano dell'Espanyol nonché ex giocatore del Napoli di Benitez, ha parlato ai microfoni dell'emittente iberica, Onda Cero: "Il Real si sta esprimendo su livelli molto alti, ma l'ambiente farà la differenza: il San Paolo sarà molto ostile, il tifo del Napoli è spettacolare. L'accoglienza ricevuta ieri non è nulla, rispetto a quanto accadrà allo stadio: tutti cercano di dare il cento percento per animare la squadra". Una curiosità: all'andata, David Lopez chiese un permesso speciale al suo club per assistere alla partita del Bernabeu. Al fianco del Napoli.