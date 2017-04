Svolta nella trattativa per il rinnovo di Insigne. Oggi, infatti, gli agenti del calciatore azzurro hanno incontrato a Roma, negli uffici della Filmauro, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per affrontare il discorso del prolungamento e soprattutto del ritocco del contratto dell'attaccante azzurro. La riunione è andata per il meglio: le parti sono molto vicine a trovare un accordo che blinderà Insigne fino al 2022, con un ingaggio di base di circa 4,5 milioni di euro a scalare.



NOVE MESI - Il gelo, insomma, è stato sgretolato: era da luglio, dalla tribolata riunione andata in scena a Dimaro, che De Laurentiis e i manager di Insigne, Ottaiano-Andreotti, non avevano mai più avuto contatti diretti. A mediare, in questi mesi, è stato l'ad azzurro Chiavelli. Fino a una serie di eventi-svolta: prima le due interviste di Insigne in Nazionale ("Voglio restare ma dipende da De Laurentiis"); poi la chiacchierata informale tra Insigne e il presidente nei minuti immediatamente precedenti alla partita di campionato con la Juve; e infine l'incontro di oggi a Roma. La telenovela sta per chiudersi definitivamente: l'accordo è davvero a un passo. Anzi, virtualmente raggiunto.