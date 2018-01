"Il Napoli deve pensare anche al futuro, non solo al bisogno del momento. Machach è un acquisto di prospettiva individuato da Giuntoli", così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Adesso arriverà nei nostri studi per la firma e con lui arriveranno altri calciatori giovani".



DEULOFEU O VERDI? - "E' Sarri che dovrà misurare quanto sul campo questi innesti possano fare al proprio caso, è lui il finalizzatore delle nostre decisioni. Quando si tratta di acquisti prospettici è un conto, mentre per quelli che servono nell'immediato è necessario che il nostro coach ci dica <<Va benissimo, non è un giocatore che avrà bisogno 6 mesi per iniziare a giocare>>. Per fare colpi del genere bisogna essere in tre, c'è bisogno dell'ok dei club e poi anche del giocatore. ".