Aurelio De Laurentiis ha appena archiviato la sconfitta con il Real ma è già proiettato alla Juve. Da sfidare due volte nello spazio di tre giorni e sempre al San Paolo: il 2 aprile in campionato e il 5 aprile in Coppa Italia. "Sono contento perché c'è futuro per questa squadra", dice ai microfoni di Bein Sport. "Peccato sia andata così: siamo quasi pronti, ci manca fisicità. Chi vincerà la Champions tra Real e Juve? Penso che non vedo l'ora di giocare due volte con la Juve". L'eterna sfida è già cominciata.