La Gazzetta dello Sport descrive i profili sondati dal Napoli dopo il rifiuto di Simone Verdi: "Sono tre i profili che potrebbero rispondere alle esigenze napoletane. Deulofeu, la prima alternativa: per lui è intervenuto direttamente De Laurentiis col Barcellona; Politano, trattativa difficile, e Lucas Moura del Psg per il quale si parla di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Diversamente, c’è la soluzione Inglese. In tal caso, si tratterebbe di anticiparne l’arrivo, previsto in un primo momento, per il prossimo giugno, avendolo già acquistato dal Chievo nella passata estate"