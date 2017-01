Il Southampton spinge per Gabbiadini, è arrivato a offrire 16 milioni più quattro di bonus (due dei quali raggiungibili in maniera abbastanza semplice per un goleador come Gabbiadini). Una cifra congrua al valore di un ragazzo che ha giocato poco nell’ultimo anno e mezzo pur segnando con buona continuità. Come si legge sulla "Gazzetta dello Sport", si discute sui bonus ma se il Napoli ha stima di Gabbiadini, al punto da non volere fare sconti, deve anche convincersi che Manolo quei milioni in più rispetto alla cifra fissa li porterà nelle casse azzurre con le sue prestazioni in Premier e, perché no, con una percentuale sulla futura rivendita.