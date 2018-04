Se la Juventus non dovesse vincere a San Siro contro l'Inter, il Napoli avrebbe la possibilità di effettuare il sorpasso in vetta a tre giornate dal termine del campionato. Questa prospettiva ha spinto i napoletani in possesso di tessera del tifoso e residenti in Campania ad esaurire in due giorni i 2.500 biglietti loro destinati per la gara con la Fiorentina. Ma, non sarà l’unico settore per i napoletani: sono tante le formule che i tifosi stanno studiando per potersi assicurare il prezioso tagliando, seppur di un settore diverso. Potrebbero essere non meno di 10.000 i sostenitori azzurri al Franchi, come riporta la Gazzetta dello Sport.

C’è un’intera città in fermento. In ogni angolo di via non si parla d’altro che di questa trasferta e delle possibilità che potrebbe avere il Napoli di andare in testa alla classifica. Si, perché da queste parti si dà per scontato che la Juventus non batterà l’Inter e il Napoli tornerà coi tre punti da Firenze. Se i pronostici della gente dovessero essere azzeccati, allora bisognerà predisporre un servizio d’ordine di alto livello, soprattutto in zona aeroporto: la squadra potrebbe rientrare prima della mezzanotte e Capodichino rischierebbe la paralisi.