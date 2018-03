Per il dopo Pepe Reina, sono due su tutti i nomi caldi in casa Napoli. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli segue in primis Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen. Il secondo è quello di Mattia Perin, nazionale italiano e portiere titolare del Genoa che oggi sarà l’osservato speciale nel match del San Paolo.