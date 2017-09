“I tempi di recupero credo che saranno gli stessi dello scorso anno, questa volta dovremmo fare maggiore attenzione nel primo mese. La stima è di 3-4 mesi, Mariani lo seguirà mese dopo mese e ci dirà. Fino a che non sarà perfettamente ristabilito e non ci sarà pericolo di ricadute, noi non rischieremo niente”. Così il dottor Alfonso De Nicola, medico sociale del Napoli sull'infortunio di Arek Milik: “Si è sentito crollare il mondo addosso, è un po' preoccupato e lo era anche dopo il primo infortunio, una preoccupazione figlia del fatto che se noi in Italia i calciatori li rimettiamo sempre in sesto dopo infortuni del genere, nel nord Europa non è così. E infatti sempre più atleti si affidano alle strutture italiane e al professor Mariani”.