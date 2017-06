Il Napoli ha un problema di abbondanza in attacco. Dopo l'esplosione di Mertens nel ruolo di centravanti e con in panchina una punta di lusso come Milik, il club partenopeo dovrebbe liberare Leonardo Pavoletti, che ha trovato pochissimo spazio in squadra, e Duvan Zapata rientrato dal prestito all'Udinese. I due attaccanti vengono valutati dalla società una ventina di milioni e hanno molto mercato sia in Italia che all'estero come riporta il Mattino.