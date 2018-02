Il Mattino mette in parallelo il Napoli capolista di Sarri con quello della Juventus dei record di Conte: "Il Napoli gioca su due tavoli in questa stagione di grande ambizione e grandissimo sogno. Gioca contro due Juventus. Su questa di Allegri è in vantaggio di un punto dopo 23 giornate di campionato. E, a distanza di quattro anni, questo Napoli di Sarri raggiunge la Juventus dei 102 punti record dello scudetto 2013-14: sessanta punti alla ventitreesima giornata per gli azzurri di oggi come per quella fantastica Juve galoppante di Antonio Conte, Pogba, Tevez, Vidal, Pirlo, Llorente. Per il terzo Napoli di Sarri sta diventando una stagione da capogiro. Squadra corsara in trasferta, la migliore di gran lunga sui campi avversi: 34 punti conquistati fuori casa contro i 28 della Juventus, i 26 della Lazio, i 22 della Roma, i 20 dell'Inter. La Juventus dei 102 punti ne raccolse 45 in trasferta. Fuori casa quasi sempre a segno il Napoli, undici volte su dodici, a secco solo a Verona col Chievo (0-0)"