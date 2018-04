Importante confronto avuto ieri, alla ripresa degli allenamenti, tra Sarri, Giuntoli ed il gruppo Napoli così come si apprende dall'edizione odierna del Mattino. "Ha affrontato la squadra a muso duro, Sarri, deluso per il pari di sabato. E anche il ds Giuntoli, quando ha preso la parola, lo ha fatto per mettere i puntini sulle i. Un uno-due a cui il gruppo capeggiato da Hamsik e Mertens, ha reagito recitando un mea culpa, consapevole che se si pareggia sul campo del Sassuolo non si possono certo aspettare dei mazzi di fiori".