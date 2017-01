Il magic moment di Lorenzo Insigne non accenna a fermarsi. L'attaccante del Napoli sta attraversando un momento di forma incredibile che lo sta rendendo, insieme a Mertens e Callejon una delle armi più pericolose a disposizione di Maurizio Sarri.



NUMERI DA TOP PLAYER - Due i gol segnati in sfide altrettanto decisive contro Fiorentina e Milan, reti che diventano 6 (con 4 assisti) fra Serie A e Coppa Italia nel filotto di 12 partite consecutive senza sconfitte del Napoli dopo il ko dello Juventus Satidum del 29 ottobre.



FRA RINNOVO, INTER E MILAN - Numeri, giocate tentate e sfiorate, come il lancio da metàcampo uscito di un soffio per beffare Donnarumma, che però non stanno portando il Napoli ad un rinnovo di contratto tanto desiderato dallo "Scugnizzo". La distanza fra la richiesta di 4 milioni di euro all'anno e la proposta di 2,5 fatta da Aurelio De Laurentiis è ancora grande e in questo vuoto (il prossimo incontro sarà dopo la sfida di Champions con il Real Madrid) si stanno provando ad inserire Inter e soprattutto Milan. Questo Insigne merita il rinnovo, il Napoli non può e non deve perderlo.