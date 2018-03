Gioca in Messico ma è brasiliano a tutti gli effetti. Tiago Volpi vola e si distingue nel Queretaro, tanto che la stampa nell’attuale Paese calcistico molti lo considerano il miglior estremo difensore militante della Liga MX. Il suo entourage sarebbe pronto a proporlo al Napoli – e non solo, si parla anche di Roma, sebbene in quel ruolo i giallorossi siano fin troppo coperti con il connazionale Alisson – che nella prossima stagione sarà orfano di Pepe Reina e non ha ancora definito il successore dello spagnolo.



UN GATTO VERDEORO – Classe ’90, veste la maglia del Queretaro (nell'immagine in allenamento, tratta dal suo profilo Instagram), società con la quale ha esordito al fianco di Ronaldinho. Pagato meno di un milione, nel 2014 dalla Figueirense, il contratto che lo lega ai messicani scadrà nel 2020, squadra con la quale ha vinto il titolo di Apertura nel 2016 e la Supercopa nel 2015. Cresciuto nella Fluminense, è un portiere di assoluto valore e, soprattutto nella distanza ravvicinata, mette in mostra forti riflessi ed esplosività.



OCCASIONE - Giunto nell'età della consacrazione, Tiago Volpi è pronto per il salto nel calcio europeo. La sua reattività e la sua maturità, anche mentale, meritano un'occasione. La maglia dei Gallos, tredicesimi in classifica nel campionato messicano a una giornata dal termine, inizia a stargli stretta. Il prezzo non è eccessivo e la qualità è garantita. E il Napoli potrebbe buttarci un occhio.



Un post condiviso da TiagoVolpi90 (@tiagovolpi_90) in data: Dic 16, 2017 at 1:39 PST