Vibra ancora l'allarme difesa in occasione della seduta pomeridiana del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno: Albiol, colpito da un virus influenzale, non s'è allenato, mentre oltre a Chiriches, non al meglio da giorni per i postumi di un problema muscolare, oggi anche Tonelli ha svolto lavoro differenziato per un affaticamento. A oggi, considerando anche l'assenza di Koulibaly in Coppa d'Africa, l'unico difensore in piena forma a disposizione di Sarri in vista del Milan è Maksimovic. Domani mattina allenamento in sede e partenza per Milano.