Il Benevento è già al lavoro per allestire una squadra in grado di bissare l'impresa e difendere la categoria nella prima storica stagione dei sanniti in Serie A. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, come racconta anche la redazione mercato di Sky in queste ore, ci sono due obiettivi in prima linea: Micai del Bari e soprattutto Luigi Sepe del Napoli. L'estremo difensore azzurro, reduce da una stagione con lo zero alla casella delle presenze tra campionato e coppe, ha già lavorato con il tecnico beneventano Marco Baroni ai tempi del Lanciano (stagione 2013/2014)