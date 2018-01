Nessun tipo di contatto tra il Napoli e il Barcellona per Deulofeu, almeno per il momento. Questo, riporta CalcioNapoli24, è ciò che filtra dalla Spagna. Il giocatore però è in rottura con il club blaugrana e per quanto ci siano diverse squadre interessate al giocatore, la concorrenza chiederebbe l'ex Milan soltanto in prestito. La strada per arrivare prima degli altri a Deulofeu potrebbe quindi essere quella di un'offerta importante per averlo a titolo definitivo. La cifra giusta potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni.