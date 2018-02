Il Napoli di Maurizio Sarri sciorina numeri record: la Gazzetta dello Sport li riassume in quella che definisce una "cinquina scudetto":

10 vittorie consecutive in campionato, record assoluto nella storia del club. Nessuna sconfitta nel 2018: l’ultimo punto ceduto ad un’avversaria è stato quello ottenuto dalla Fiorentina al San Paolo, il 10 dicembre scorso. Un rendimento eccezionale che, nonostante la Juventus non perda punti, permette al Napoli di stare ancora in vetta in una corsa folle tra azzurri e bianconeri.

14 partite con la porta imbattuta, 13 volte con Reina e una con Sepe. Ma non vanno menzionati certamente solo i portieri: la coppia Albiol-Koulibaly ha un'intesa perfetta e tutta la fase difensiva della squadra è forse il miglioramento più importante fatto dalla squadra. Al momento, sono 15 le reti al passivo, le stesse della Juve: insieme, sono le meno battute.

26 risultati utili consecutivi in trasferta (23 vittorie e 3 pareggi). Nemmeno durante l’era Maradona il Napoli ha raggiunto un risultato simile. Lo ha sottolineato anche Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la sfida contro il Cagliari: che sia al San Paolo o tra mura non amiche, l'approccio della squadra non cambia. Gli azzurri impongono sempre il proprio gioco agli avversari.

60 gol fatti: 30 al San Paolo e 30 fuori casa. La metà li ha realizzati il tridente offensivo, più di un quarto li ha messi dentro solo Mertens (16), Callejon ne ha realizzati 8 e Insigne 6, gli stessi di Hamsik. Seguono Zielinski (5) e Allan (4). Non è il record della serie A (la Lazio ne ha fatti 64 e la Juventus 62) ma è un numero comunque impressionato.

72 gol in un fantastico ruolino di 26 partite senza sconfitte. Un altro numero incredibile che certifica come gli azzurri sappiano imporre il loro calcio in trasferta e quando le condizioni lo permettono andare anche in goleada pure fuori casa.