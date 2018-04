Da Giampaolo ad Inzaghi passando per Emery: sono già diversi i nomi fatti per un'eventuale successione a Sarri. La prioirità del Napoli e di De Laurentiis, come scrive La Repubblica è un'altra: "Nessun club s’è fatto avanti per pagare la clausola rescissoria. Il Napoli, dal canto suo, proporrà il rinnovo a Sarri, a prescindere dall’interessamento di altre squadre: il tecnico attualmente guadagna 1,5 milioni di euro come ingaggio base più una serie di bonus (quello Champions si aggirerebbe intorno al milione). De Laurentiis è intenzionato ad aumentare la parte fissa raddoppiandola e quindi passando da 1,5 a 3 milioni togliendo la clausola d’uscita".