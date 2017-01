Sperava in una stagione diversa Omar El Kaddouri. Voleva un po’ di spazio per esprimersi ad alti livelli ma purtroppo si è dovuto solo accontentare di qualche entrata in corso di gara. Proprio per questo motivo rischiava di rimanere fuori anche dalla Coppa d’Africa con la sua Nazionale. Su El Kaddouri è piombato il Nizza. Il suo manager Raiola vorrebbe portarlo dove c’è Balotelli che anche lui gestisce. Non solo Nizza ma anche Bologna e Atalanta. Prima il rinnovo, però. Il Napoli l’ha promesso a Raiola che ha fatto da intermediario nella trattativa che ha portato Leandrinho in azzurro. Dunque, oltre a Gabbiadini anche El Kaddouri potrebbe cambiare aria a gennaio per cercare di ritagliarsi un po’ di spazio. Tutto dipende anche dalle scelte di Giaccherini che potrebbe anche accettare l’offerta della Lazio. La verità è che entrambi hanno davanti un certo Callejon che non ha alcuna intenzione di riposarsi sulla corsia destra.