L’agente di Falcinelli, attaccante del Crotone, ha parlato del suo assistito e del Napoli nella trasmissione di Radio Crc: “Il Napoli – ha spiegato Patrick Bastianelli - adotta strategia sui diritti d'immagine simile a quella dei top club. La strategia di De Laurentiis è una strategia giusta, ma la cessione dei diritti di immagine è da valutare caso per caso. Falcinelli? Ha l'obiettivo di raggiungere i 12 gol, è di proprietà del Sassuolo e a luglio rientrerà alla base perché a Crotone è solo in prestito secco. Non so se resterà o meno al Sassuolo, perché molti club sono interessati a lui.Falcinelli al Napoli? Dimostra ogni volta di esser pronto, fa bene ovunque, potrebbe far bene anche in una piazza come quella di Napoli".