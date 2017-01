Ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha bloccato la cessione di Gabbiadini al Southampton. Il patron vuole i bonus "reali" e concretizzabili, e non quelli proposti dal club inglese. Se ne riparlerà oggi, ma c'è fiducia che l'affare possa andare in porto. Anche perché non ci sono alternative: Gabbiadini rischia di rimanere in rosa, chiuso dal rientrante Milik e dal nuovo acquisto Pavoletti. De Laurentiis ha spiegato che per lui non sarebbe un dramma trattenere Manolo, ma è chiaro che la volontà del calciatore è di andare via. Ecco perché già oggi dovrebbe finalmente chiudersi questa vicenda: le cifre sono di 18 milioni più due di bonus, motivo della discordia.