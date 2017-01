Oggi il Napoli vuole chiudere la cessione di Gabbiadini al Southampton: De Laurentiis non vuole ridursi agli ultimi due giorni. "Nessuno mi ha comunicato niente per la questione Gabbiadini”. L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha convocato nuovamente Manolo per la sfida di stasera contro il Palermo. Per l’attaccante bergamasco, però, dovrebbe essere l’ultima volta in maglia azzurra e al San Paolo. Visto che mancano pochi giorni alla chiusura del mercato allora le parti stanno cercando di velocizzare la trattativa per chiudere l’affare.



C’è il Southampton che fa sul serio ma non ha intenzione di arrivare alle richieste di De Laurentiis. Si arriva a venti milioni ma con i bonus presenze e gol. Nelle ultime ore si è inserito anche il Sunderland ma non si dovrebbe arrivare a nulla. Quindi, Gabbiadini è destinato a giocare nella Premier League cercando di trovare spazio e prestazioni visto che col Napoli non c’è riuscito molto.