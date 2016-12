I tifosi del Napoli temono lo sbandamento proprio all'ultima curva. La partita contro la Fiorentina nasconde insidie secondo il popolo partenopei. Lo si legge dai social, dove commenti e opinioni sono stati raccolti dal “Roma”. Andrea Cotugno è infatti preoccupato: “Anche se in questo momento siamo più in forma della viola, Firenze è sempre una trasferta ostica da non prendere assolutamente con leggerezza”. Giuseppe Pagliuca: “Su questi campi bisogna vincere”. Fabrizio Melisi: “Visto che il Napoli fa pochi falli e la Fiorentina picchia, mi aspetto un paio di rossi per la viola, considerato che Tagliavento caccia i cartellini come se niente fosse”.



Gerardo Borriello punta il dito contro l'arbitro: “Il designatore vuole continuare la striscia horror: Tagliavento (indefinibile, ne ha combinate di tutti i colori anche in altre partite fra azzurri e viola) sarà assistito da Tonolini e Vuoto (di Livorno; autore dell'unico errore contro la Roma di questa stagione, proprio pro Fiorentina); IV uomo: Dobosz; addizionali: Orsato, non più lo stesso dal 2016 e Pairetto che non segnalò almeno un rigore su Higuaìn contro l'Empoli”. Pasquale Prisco: “Ragazzi, vogliamo il secondo posto per dare filo da torcere alla Juventus fino alla fine”. Ciro Renghini: “il Napoli ha 4 punti in meno grazie all'AIA”. Alessio Improta: “Se il Napoli incominciasse a mettete quella famosa mentalità che decanta da settimane il maestro Sarri, diventeremmo uno squadrone”. Vincenzo Martinisi: “Bisogna essere maturi nel sostenere il Napoli, valutare l’ottimo livello raggiunto, indipendentemente dai risultati. Se si perde qualche punto ma si gioca bene, bisogna sostenere sempre la squadra”. Marco Di Salvo: “La Fiorentina è destinata ancora una volta a perdere. Sarà una bi…stecca”.