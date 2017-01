Napoli-Fiorentina (stasera ore 20.45) apre i quarti di finale in coppa Italia. Sarri, ancora squalificato per gli insulti di un anno fa a Mancini, conferma il tridente titolare e fa partire dalla panchina Pavoletti, pronto a entrare a partita in corsa preferito a Gabbiadini, dato sempre in partenza verso l'Inghilterra. Dove va (al Watford di Mazzarri) Zarate, non convocato da Sousa, che in difesa perde per infortunio Gonzalo Rodriguez. In panchina c'è Toledo, sul punto di trasferirsi in Spagna al Las Palmas. Chi passa il turno trova in semifinale la vincente di Juve-Milan, in campo domani.



Coppa Italia - Quarti di finale



Napoli-Fiorentina

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Rafael; Maggio, Albiol, Maksimovic, Strinic; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

FIORENTINA (4-4-1-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori, Maxi Olivera; Chiesa, Vecino, Badelj, Borja Valero; Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa.

Arbitro: Doveri.



Juventus-Milan (mercoledì 25 gennaio)

Inter-Lazio (martedì 31 gennaio)

Roma-Cesena (mercoledì 1 febbraio).