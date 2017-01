Domani la Fiorentina sarà di scena a Napoli per la Coppa Italia e Paulo Sousa in conferenza stampa parla così: ‘Dobbiamo sempre lavorare per superare noi stessi per raggiungere le vittorie. La filosofia del Napoli è la stessa nostra, vincere ogni partita. Credo che sarà comunque una bella partita anche se spero che il risultato possa essere diverso. L’ho sempre detto, io dal mercato non mi aspetto mai nulla. Corvino mi ha chiesto un’analisi della squadra nel nostro primo incontro, gli ho detto cosa bisognava fare per migliorarci poi tocca a lui e alla società decidere cosa fare, a me piace fare l’allenatore’.