L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli: "Il casting è ampio e riguarda non solo il ruolo del terzino sinistro. Anzi, a dire il vero, gli uomini mercato azzurri stanno lavorando soprattutto sul fronte dell'esterno difensivo destro. L'input di De Laurentiis è stato chiaro: poiché a giugno, in ogni caso, occorrerà fronteggiare l'addio di Maggio, meglio anticiparsi e trovare un terzino possibilmente in grado di fare le due fasce. Ecco, il budget del club per gennaio potrebbe oscillare tra i 25 e i 30 milioni di euro"