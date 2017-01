In esubero nel Napoli, ma non così semplice da piazzare sul mercato. Somiglia molto a un paradosso la situazione di Manolo Gabbiadini che, con l'esplosione di Mertens da attaccante, l'arrivo di Pavoletti dal Genoa e il recupero di Milik, troverà gli spazi ancora più chiusi rischiando di scivolare in fondo alle gerarchie di Maurizio Sarri. La volontà del Napoli e dello stesso entourage del calciatore è di trovare una sistemazione all'estero, dopo che la scorsa estate De Laurentiis respinse offerte superiori ai 25 milioni di euro provenienti dall'Everton e dal Wolfsburg.



Il club tedesco, deluso dal rendimento di Mario Gomez, è tornato alla carica ma non è disposto a superare i 16 milioni di valutazione, mentre il Napoli non sembra disposto a trattare per meno di 20. Gabbiadini preferirebbe comunque la destinazione Premier League, ma nè Southampton nè Stoke City (i due club accostati con più insistenza) sono andati oltre semplici sondaggi, per ora. Nella terra di nessuno, "prigioniero" del Napoli, il futuro di Gabbiadini è ancora un rebus.