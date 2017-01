Per il Napoli che domani affronterà il Milan in campionato la cosa certa è che Gabbiadini non resterà anche dopo la fine di gennaio. È stato preso Pavoletti per sostituirlo e tra poco dovrebbe rientrare pure Milik. Pur volendo, quindi, Manolo non troverebbe posto. De Laurentiis, però, non si smuove dalle sue decisioni. Il Milan sbatterà contro una muraglia di cemento armato. Anche dietro insistenza del calciatore, che è molto stuzzicato dall’eventuale esperienza rossonera, non se ne farà nulla. L’unico mezzo per il Diavolo è aspettare l’ultimo ore sperando di sfilarlo alla concorrenza in modo tale da poter avere un rinforzo non da poco per la corsa alla Champions. Intanto domani sera Gabbiadini va al Meazza da avversario.