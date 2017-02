Il doppio ex Sebino Nela ha parlato dalle frequenze di Radio Crc della sfida di domani sera tra Napoli e Genoa: "Credo che per i rossoblù l'unico modo di salvarsi sia quello di giocare una gara folle, attaccando la squadra di Sarri".



In piena crisi di risultati, con la vittoria che manca ormai da sette turni di campionato, un'altra sconfitta secondo l'ex difensore potrebbe costare caro all'allenatore del Genoa: "La gara con il Napoli può anche decidere il futuro di Juric - ha aggiunto Nela - visto che c'è Preziosi come presidente. Le notizie che mi arrivano da Genova non sono buone, anche Juric è un po' in confusione dopo un mercato che gli ha tolto calciatori importanti. Sta mancando quell'intensità che caratterizzava la squadra fino a qualche settimana fa".



Nela ha poi parlato anche della notizia del giorno in casa Napoli, quella che vorrebbe Maurizio Sarri tra i possibili sostituti di Massimiliano Allegri per la prossima stagione: "Lui alla Juventus? Io la vedo come una notizia creata per destabilizzare l'ambiente. Visti i risultati del campo, però, credo che ogni squadra dovrebbe pensare a lui per la panchina".